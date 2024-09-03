Самоловов Николай Васильев
Место рожденияд.Малысак Уватского района
Дата рождения14.05.1828
Дата смерти13.12.1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1828
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.06.1853
Дочь: Нестерова (Самоловова) Агрипина Николаевна
Мать ребёнка: Самоловова (Разбойникова) Евфросинья Игнатьевна
Рождение ребёнка
01.03.1855
Рождение ребёнка
23.07.1859
Дочь: Самоловова (Самоловова) Олимпиада Николаевна
Мать ребёнка: Самоловова (Разбойникова) Евфросинья Игнатьевна
Рождение ребёнка
25.06.1873
Дочь: Нестерова (Самоловова) Евфросинья Николаевна
Мать ребёнка: Самоловова (Веденева) Доминика Яковлева
Рождение ребёнка
22.10.1878
Сын: Самоловов Дмитрий Николаев
Мать ребёнка: Самоловова (Веденева) Доминика Яковлева
Смерть
13.12.1881