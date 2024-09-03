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Самоловов Николай Васильев

Место рождения

д.Малысак Уватского района

Дата рождения

14.05.1828

Дата смерти

13.12.1881

Пол

Мужской

Отец

1802 г.р.

Мать

1802 г.р.

Жена

1847 г.р.
1830 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1828

Отец: Самоловов Василей Игнатьевич

Мать: Самоловова (Слинкина) Парасковья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самоловова (Разбойникова) Евфросинья Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самоловова (Веденева) Доминика Яковлева

Рождение ребёнка
19.06.1853

Дочь: Нестерова (Самоловова) Агрипина Николаевна

Мать ребёнка: Самоловова (Разбойникова) Евфросинья Игнатьевна

Рождение ребёнка
01.03.1855

Дочь: Слинкина (Самоловова) Евфросинья (Евдокия) Николаевна

Мать ребёнка: Самоловова (Разбойникова) Евфросинья Игнатьевна

Рождение ребёнка
23.07.1859

Дочь: Самоловова (Самоловова) Олимпиада Николаевна

Мать ребёнка: Самоловова (Разбойникова) Евфросинья Игнатьевна

Рождение ребёнка
25.06.1873

Дочь: Нестерова (Самоловова) Евфросинья Николаевна

Мать ребёнка: Самоловова (Веденева) Доминика Яковлева

Рождение ребёнка
22.10.1878

Сын: Самоловов Дмитрий Николаев

Мать ребёнка: Самоловова (Веденева) Доминика Яковлева

Смерть
13.12.1881

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