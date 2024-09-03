Самоловова (Веденева) Доминика Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самоловова (Веденева) Доминика Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самоловов Николай Васильев

Рождение ребёнка
25.06.1873

Дочь: Нестерова (Самоловова) Евфросинья Николаевна

Отец ребёнка: Самоловов Николай Васильев

Рождение ребёнка
22.10.1878

Сын: Самоловов Дмитрий Николаев

Отец ребёнка: Самоловов Николай Васильев

Смерть
Неизвестно

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