Самоловова (Веденева) Доминика Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.06.1873
Дочь: Нестерова (Самоловова) Евфросинья Николаевна
Отец ребёнка: Самоловов Николай Васильев
Рождение ребёнка
22.10.1878
Сын: Самоловов Дмитрий Николаев
Отец ребёнка: Самоловов Николай Васильев
Смерть
Неизвестно