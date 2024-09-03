Самоловова (Самоловова) Евдокия Васильевна
Место рожденияд.Малысак Уватского района
Дата рождения30.07.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1868
Бракосочетание
22.05.1887
Рождение ребёнка
30.01.1889
Дочь: Ососова (Самоловова) Агафья Георгиева
Отец ребёнка: Самоловов Георгий Федоров
Рождение ребёнка
07.07.1891
Дочь: Евсеева (Самоловова) Евфимия Георгиева
Отец ребёнка: Самоловов Георгий Федоров
Рождение ребёнка
28.10.1893
Дочь: Кошкарова (Самоловова) Мавра Георгиева
Отец ребёнка: Самоловов Георгий Федоров
Рождение ребёнка
05.05.1897
Дочь: Белкина (Самоловова) Гликерия Георгиева
Отец ребёнка: Самоловов Георгий Федоров
Смерть
Неизвестно