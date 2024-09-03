Самоловова (Самоловова) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самоловова (Самоловова) Евдокия Васильевна

Место рождения

д.Малысак Уватского района

Дата рождения

30.07.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1868

Отец: Самоловов Василий Васильевич

Мать: Самоловова (Нестерова) Анна Иванова

Бракосочетание
22.05.1887

Муж: Самоловов Георгий Федоров

Рождение ребёнка
30.01.1889

Дочь: Ососова (Самоловова) Агафья Георгиева

Отец ребёнка: Самоловов Георгий Федоров

Рождение ребёнка
07.07.1891

Дочь: Евсеева (Самоловова) Евфимия Георгиева

Отец ребёнка: Самоловов Георгий Федоров

Рождение ребёнка
28.10.1893

Дочь: Кошкарова (Самоловова) Мавра Георгиева

Отец ребёнка: Самоловов Георгий Федоров

Рождение ребёнка
05.05.1897

Дочь: Белкина (Самоловова) Гликерия Георгиева

Отец ребёнка: Самоловов Георгий Федоров

Смерть
Неизвестно

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