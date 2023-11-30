Доброницкий Иван Матвеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1741
Дата смертиДо 1824
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
Около 1741
Отец: Доброницкий Матвей Фёдорович
Мать: не указана
Было: Область Війська Запорізького, (укр.) Іван Матвійович Добронизький [Добронизькі]
Военная служба
1766
В службе в пехотном Селенгинском полку егерьского корпуса Русской императорской армии
Военная служба
С 1769 по 1770
Был в походах в Турции
Военная служба
11.08.1770
Воинское звание: прапорщик
Бракосочетание
Около 1771
Жена: не указана
Анна Васильевна Малаховская (укр.) Ганна Меланія Василівна Малаховська (Добронизька) [Малаховські] (888558) Дочь значкового товарища; за нею в с. Лелюковке Кременчугского уезда и в м. Новых Сенжарах А... Показать все
Военная служба
21.02.1772
Подпоручик при отставке
Место жительства
1785
(Алексопольский уезд, Полтавское наместничество) За ним с братьями наследсвенных в Погарском уезде муж. пола 26, женск. пола 18 душ; за ним в Кобелякском уезде муж. пола 60 душ
Место жительства
1788
(Алексопольский уезд, Полтавское наместничество) Жил в Новых Сенжарах с женой и 7 детьми
Работа или профессия
1791
Царичанка, Дніпропетровська область
Заседатель Алексопольского уездного суда. Алексополь – временное название Царичанки в честь российского шеф-генерал-майора Фёдора Пантелеймоновича Алексополя
Работа или профессия
1802
Полтава, Полтавська область
Заседатель Полтавского нижнего земского суда
Работа или профессия
1803
Красноград, Харківська область
Заседатель Константиноградского нижнего земского суда, титулярный советник
Работа или профессия
С 1805 по 1807
Кобеляки, Полтавська область
Судья Кобелякского поветового суда
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1824
(Кременчугский уезд, Полтавская губерния)