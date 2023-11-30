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Доброницкий Иван Матвеевич

Место рождения

Новгород-Северский, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

До 1824

Пол

Мужской

Отец

Около 1703 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: Доброницкий Матвей Фёдорович

Мать: не указана

Новгород-Северский, Чернігівська область
Было: Область Війська Запорізького, (укр.) Іван Матвійович Добронизький [Добронизькі]
Военная служба
1766
В службе в пехотном Селенгинском полку егерьского корпуса Русской императорской армии
Военная служба
С 1769 по 1770
Был в походах в Турции
Военная служба
11.08.1770
Воинское звание: прапорщик
Бракосочетание
Около 1771

Жена: не указана

Новые Санжары, Полтавська область
Анна Васильевна Малаховская (укр.) Ганна Меланія Василівна Малаховська (Добронизька) [Малаховські] (888558) Дочь значкового товарища; за нею в с. Лелюковке Кременчугского уезда и в м. Новых Сенжарах А... Показать все
Военная служба
21.02.1772
Новые Санжары, Полтавська область
Подпоручик при отставке
Место жительства
1785
Новые Санжары, Полтавська область
(Алексопольский уезд, Полтавское наместничество) За ним с братьями наследсвенных в Погарском уезде муж. пола 26, женск. пола 18 душ; за ним в Кобелякском уезде муж. пола 60 душ
Место жительства
1788
Новые Санжары, Полтавська область
(Алексопольский уезд, Полтавское наместничество) Жил в Новых Сенжарах с женой и 7 детьми
Работа или профессия
1791
Царичанка, Дніпропетровська область
Заседатель Алексопольского уездного суда. Алексополь – временное название Царичанки в честь российского шеф-генерал-майора Фёдора Пантелеймоновича Алексополя
Работа или профессия
1802
Полтава, Полтавська область
Заседатель Полтавского нижнего земского суда
Работа или профессия
1803
Красноград, Харківська область
Заседатель Константиноградского нижнего земского суда, титулярный советник
Работа или профессия
С 1805 по 1807
Кобеляки, Полтавська область
Судья Кобелякского поветового суда
Место жительства
Неизвестно
Новые Санжары, Полтавська область
Смерть
До 1824
Новые Санжары, Полтавська область
(Кременчугский уезд, Полтавская губерния)
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