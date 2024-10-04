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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1818Царичанка, мест. казач.при р. Орели.31½станов. кварт.39812311340Церквей православных 4. Сельское приходское училище. Богадельня. Волостное правление. Расправа. Ярмарок 4. Заводов 5. Воскобойня 1. Базар.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
338. Царичанка, местечко бывшее государственное, при реке Орели, дворов 571, жителей 3200, волостное правление (уездный город в 32 верстах), 4 церкви православные, школа, Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
местечко Царичанка943105151716515121514610267167
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
1.0Царичанка местечкоЦаричанское—33
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-4967Царичанкаселище міського типуцентр району, центр селищної ОТГр-н ЦаричанськийЦаричанська селищна об'єднана територіальна громада