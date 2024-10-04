посёлок городского типа Царичанка, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Царичанка

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Кобелякский уезд
1818Царичанка, мест. казач.при р. Орели.31½станов. кварт.39812311340Церквей православных 4. Сельское приходское училище. Богадельня. Волостное правление. Расправа. Ярмарок 4. Заводов 5. Воскобойня 1. Базар.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Кобелякский уезд, Царичанская волость
338. Царичанка, местечко бывшее государственное, при реке Орели, дворов 571, жителей 3200, волостное правление (уездный город в 32 верстах), 4 церкви православные, школа, Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Полтавская губерния, Кобелякский уезд, Царичанская волость
местечко Царичанка943105151716515121514610267167

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Кобелякский уезд, Царичанская волость
1.0Царичанка местечкоЦаричанское33

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-4967Царичанкаселище міського типуцентр району, центр селищної ОТГр-н ЦаричанськийЦаричанська селищна об'єднана територіальна громада

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