посёлок городского типа Новые Санжары, посёлок городского типа Новые Санжары, Полтавська область (на 2018) — Familio

Новые Санжары

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Кобелякский уезд
1377Новые Сенжары, мест. казач.при р. Ворскле.29станов. кварт.56017211913Церквей православных 6. Сельское приходсоке училище. Богадельня. Волостное правление. Расправа. Ярмарок 4. Заводов 2. Базар.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Кобелякский уезд, Ново-Сенжаровская волость
316. Новые Сенжары, местечко бывшее государственное, при реке Ворскле, дворов 310, жителей 1800, волостное правление (уездный город в 29 верстах), церковь православная, е Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Кобелякский уезд, Ново-Сенжаровская волость
1.0Новые Сенжары местечкоНово-Сенжаровское козаков29

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Полтавская губерния, Кобелякский уезд, Ново-Сенжаровская волость
местечко Ново-Сенжары
Полтавская губерния, Кобелякский уезд
местечко Ново-Сенжары

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18872Нові Санжариселище міського типуцентр селищної ради, центр районур-н НовосанжарськийНовосанжарська селищна рада
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