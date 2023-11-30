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Колдов Иван Афанасьевич

Место рождения

Хорошенькое, Красноярский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

20.06.1938

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Колдов Афанасий Захарович

Мать: не указана

Хорошенькое, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Колдова-Однофамильцы Дарья Васильевна

Хорошенькое, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Марья Ивановна

Мать ребёнка: Колдова-Однофамильцы Дарья Васильевна

Хорошенькое, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Колдов Борис Иванович

Мать ребёнка: Колдова-Однофамильцы Дарья Васильевна

Хорошенькое, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Колдов Павел Иванович

Мать ребёнка: Колдова-Однофамильцы Дарья Васильевна

Хорошенькое, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.05.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колдова-Однофамильцы Дарья Васильевна

Хорошенькое, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.03.1927

Дочь: Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Колдова-Однофамильцы Дарья Васильевна

Хорошенькое, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.06.1930

Дочь: Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Колдова-Однофамильцы Дарья Васильевна

Хорошенькое, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колдова-Однофамильцы Дарья Васильевна

Смерть
20.06.1938
Самара, Самара, Самарская область
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