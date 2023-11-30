Колдов Иван Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смерти20.06.1938
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Колдов Афанасий Захарович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Колдова-Однофамильцы Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Марья Ивановна
Мать ребёнка: Колдова-Однофамильцы Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Колдова-Однофамильцы Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Колдова-Однофамильцы Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
01.05.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колдова-Однофамильцы Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
10.03.1927
Дочь: Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Колдова-Однофамильцы Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
11.06.1930
Дочь: Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Колдова-Однофамильцы Дарья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.06.1938
Самара, Самара, Самарская область