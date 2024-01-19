(Колдова) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1904
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
27.08.1927
Рождение ребёнка
Между 1937 и 1938
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волынцев Федор