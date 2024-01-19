(Колдова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Колдова) Евдокия Ивановна

Место рождения

Хорошенькое, Красноярский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1904

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1885 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Колдов Иван Афанасьевич

Мать: Колдова-Однофамильцы Дарья Васильевна

Хорошенькое, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волынцев Федор

Хорошенькое, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.08.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волынцев Федор

Рождение ребёнка
Между 1937 и 1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волынцев Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волынцев Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волынцев Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волынцев Федор

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