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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
87Хорошенское, с. удел.при рч. Хорошеньке.5012116487529Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
62. Хорошенькое, село бывшее удельное, при речке Хорошенькой, дворов 201, жителей 1194, церковь православная, лавка, 2 водяных мельницы, 3 ветряных мельницы, базар по пят Показать все
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Хорошеиское. Бывш. Удел. Русск. Правосл.238Р. Хорошенка545412220790825
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
56959Хорошенькоесело53°33'с.ш.50°36'в.д.N-39-090
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
36628436101с Хорошенькоесело