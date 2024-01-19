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Колдов Борис Иванович

Место рождения

Хорошенькое, Красноярский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1911

Дата смерти

?.03.1943

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1885 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Колдов Иван Афанасьевич

Мать: Колдова-Однофамильцы Дарья Васильевна

Хорошенькое, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
?.03.1943
Причина смерти: Пропал без вести
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