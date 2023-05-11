Идлис Борис (Берко) Иосифович (Иоселевич)

Идлис Борис (Борух) Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Идлис Борис (Борух) Иосифович

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Место рождения

Чернигов, Чернігівська область

Дата рождения

1866

Дата смерти

07.11.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Идлис Иосиф Залманович

Мать: не указана

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Идлис Григорий Борисович

Мать ребёнка: Идлис Анна (Хана) Григорьевна

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.07.1901

Сын: Идлис Соломон Борисович

Мать ребёнка: Идлис Анна (Хана) Григорьевна

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.06.1902

Сын: Идлис Михаил Борисович

Мать ребёнка: Идлис Анна (Хана) Григорьевна

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Идлис Давид Борисович

Мать ребёнка: Идлис Анна (Хана) Григорьевна

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зак Нина Борисовна

Мать ребёнка: Идлис Анна (Хана) Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Идлис Анна (Хана) Григорьевна

Смерть
07.11.1942
Верещагино, Верещагинский муниципальный район, Пермский край
Миокардит. Грипп.
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