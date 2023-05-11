Идлис Борис (Берко) Иосифович (Иоселевич)

Идлис Борис (Борух) Иосифович
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смерти07.11.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Идлис Иосиф Залманович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Идлис Анна (Хана) Григорьевна
Рождение ребёнка
14.07.1901
Мать ребёнка: Идлис Анна (Хана) Григорьевна
Рождение ребёнка
16.06.1902
Мать ребёнка: Идлис Анна (Хана) Григорьевна
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Идлис Анна (Хана) Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зак Нина Борисовна
Мать ребёнка: Идлис Анна (Хана) Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.11.1942
Верещагино, Верещагинский муниципальный район, Пермский край
Миокардит. Грипп.