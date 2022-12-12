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Идлис Иосиф Залманович

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Место рождения

Чернигов, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1916

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Идлис Залман

Мать: не указана

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Идлис Зелик Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Идлис Борис Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Идлис Яков Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Идлис Моисей Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Идлис Мендель Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1916
Чернигов, Чернігівська область
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