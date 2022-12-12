Идлис Иосиф Залманович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1916
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Идлис Залман
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1862
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1891
Сын: Идлис Яков Иосифович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1916