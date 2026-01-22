Зак (Идлис) Нина (Нехама) Борисовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Зак (Идлис) Нина (Нехама) Борисовна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Неизвестно, Чернигов, Чернігівська область

умерла 1988, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Отец
Идлис Борис (Берко) Иосифович (Иоселевич)1866 г.р.
Мать
Идлис (Ульянская) Анна (Хана) Григорьевна1874 г.р.
Супруги
Зак Лейба Меерович1896 г.р.
Кужельный ДмитрийНеизвестно г.р.
Дети
Кужельный Григорий Дмитриевич21.01.1924 г.р.
Зак Юрий Лейбович03.03.1940 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Идлис Борис (Берко) Иосифович (Иоселевич)

Мать: Идлис (Ульянская) Анна (Хана) Григорьевна

Чернигов, Чернігівська область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зак Лейба Меерович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кужельный Дмитрий

Рождение ребёнка
21.01.1924

Сын: Кужельный Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Кужельный Дмитрий

Добровеличковка, Кіровоградська область

Рождение ребёнка
03.03.1940

Сын: Зак Юрий Лейбович

Отец ребёнка: Зак Лейба Меерович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
06.03.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зак Лейба Меерович

Смерть
1988
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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