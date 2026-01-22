Зак (Идлис) Нина (Нехама) Борисовна
женский, родилась Неизвестно, Чернигов, Чернігівська область
умерла 1988, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ОтецИдлис Борис (Берко) Иосифович (Иоселевич)1866 г.р.
МатьИдлис (Ульянская) Анна (Хана) Григорьевна1874 г.р.
Супруги
Зак Лейба Меерович1896 г.р.
Кужельный ДмитрийНеизвестно г.р.
Дети
Кужельный Григорий Дмитриевич21.01.1924 г.р.
Зак Юрий Лейбович03.03.1940 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Чернигов, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зак Лейба Меерович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кужельный Дмитрий
Рождение ребёнка
21.01.1924
Сын: Кужельный Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Кужельный Дмитрий
Добровеличковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
03.03.1940
Сын: Зак Юрий Лейбович
Отец ребёнка: Зак Лейба Меерович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
06.03.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зак Лейба Меерович
Смерть
1988
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург