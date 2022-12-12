Зак (Идлис) Нина (Нехама) Борисовна

Зак (Идлис) Нина Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.01.1924
Сын: Кужельный Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Кужельный Дмитрий
Добровеличковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
03.03.1940
Сын: Зак Юрий Лейбович
Отец ребёнка: Зак Лейба Меерович
Рождение ребёнка
06.03.1940
Сын: Зак Марк Лейбович
Отец ребёнка: Зак Лейба Меерович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зак Лейба Меерович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кужельный Дмитрий
Смерть
1988