Зак (Идлис) Нина (Нехама) Борисовна

Зак (Идлис) Нина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зак (Идлис) Нина Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Идлис Борис Иосифович

Мать: Идлис Анна (Хана) Григорьевна

Рождение ребёнка
21.01.1924

Сын: Кужельный Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Кужельный Дмитрий

Добровеличковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
03.03.1940

Сын: Зак Юрий Лейбович

Отец ребёнка: Зак Лейба Меерович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
06.03.1940

Сын: Зак Марк Лейбович

Отец ребёнка: Зак Лейба Меерович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зак Лейба Меерович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кужельный Дмитрий

Смерть
1988
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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