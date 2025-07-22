Кужельный Дмитрий
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Супруги
Зак (Идлис) Нина (Нехама) БорисовнаНеизвестно г.р.
Дети
Кужельный Григорий Дмитриевич21.01.1924 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.01.1924
Сын: Кужельный Григорий Дмитриевич
Мать ребёнка: Зак (Идлис) Нина (Нехама) Борисовна
Добровеличковка, Кіровоградська область
Смерть
Неизвестно