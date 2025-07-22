Кужельный Дмитрий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Кужельный Дмитрий

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Супруги
Зак (Идлис) Нина (Нехама) БорисовнаНеизвестно г.р.
Дети
Кужельный Григорий Дмитриевич21.01.1924 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зак (Идлис) Нина (Нехама) Борисовна

Рождение ребёнка
21.01.1924

Сын: Кужельный Григорий Дмитриевич

Мать ребёнка: Зак (Идлис) Нина (Нехама) Борисовна

Добровеличковка, Кіровоградська область

Смерть
Неизвестно

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