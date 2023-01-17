Кужельный Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1924
Сын: Кужельный Григорий Дмитриевич
Мать ребёнка: Зак Нина Борисовна
Добровеличковка, Кіровоградська область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зак Нина Борисовна
Смерть
Неизвестно