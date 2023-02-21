Зак Лейба Меерович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Заков Меер
Мать: Закова Рися
Рождение ребёнка
03.03.1940
Сын: Зак Юрий Лейбович
Мать ребёнка: Зак Нина Борисовна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
06.03.1940
Сын: Зак Марк Лейбович
Мать ребёнка: Зак Нина Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зак Нина Борисовна
Смерть
1941
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область