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Зак Лейба Меерович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Заков Меер

Мать: Закова Рися

Рождение ребёнка
03.03.1940

Сын: Зак Юрий Лейбович

Мать ребёнка: Зак Нина Борисовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
06.03.1940

Сын: Зак Марк Лейбович

Мать ребёнка: Зак Нина Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зак Нина Борисовна

Смерть
1941
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
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