Заков Меер
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Сын: Зак Лейба Меерович
Мать ребёнка: Закова Рися
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Закова Елизавета Мееровна
Мать ребёнка: Закова Рися
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Закова Анна Мееровна
Мать ребёнка: Закова Рися
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Закова Неизвестно Мееровна
Мать ребёнка: Закова Рися
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Закова Рися
Смерть
Неизвестно