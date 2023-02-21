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Заков Меер

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Зак Лейба Меерович

Мать ребёнка: Закова Рися

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Закова Елизавета Мееровна

Мать ребёнка: Закова Рися

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Закова Анна Мееровна

Мать ребёнка: Закова Рися

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Закова Неизвестно Мееровна

Мать ребёнка: Закова Рися

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Закова Рися

Смерть
Неизвестно
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