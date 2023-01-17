Идлис (Ульянская) Анна (Хана) Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Идлис (Ульянская) Анна (Хана) Григорьевна

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Место рождения

Чернигов, Чернігівська область

Дата рождения

1874

Дата смерти

23.03.1951

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Ульянский Григорий

Мать: не указана

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Идлис Григорий Борисович

Отец ребёнка: Идлис Борис Иосифович

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.07.1901

Сын: Идлис Соломон Борисович

Отец ребёнка: Идлис Борис Иосифович

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.06.1902

Сын: Идлис Михаил Борисович

Отец ребёнка: Идлис Борис Иосифович

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Идлис Давид Борисович

Отец ребёнка: Идлис Борис Иосифович

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зак Нина Борисовна

Отец ребёнка: Идлис Борис Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Идлис Борис Иосифович

Смерть
23.03.1951
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Кровоизлияние в мозг. Оклероз сосудов головного мозга.
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