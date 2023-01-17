Идлис (Ульянская) Анна (Хана) Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смерти23.03.1951
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Ульянский Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Идлис Борис Иосифович
Рождение ребёнка
14.07.1901
Отец ребёнка: Идлис Борис Иосифович
Рождение ребёнка
16.06.1902
Отец ребёнка: Идлис Борис Иосифович
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Идлис Борис Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зак Нина Борисовна
Отец ребёнка: Идлис Борис Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.03.1951
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Кровоизлияние в мозг. Оклероз сосудов головного мозга.