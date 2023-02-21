(Мельникова) Татьяна Асафова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1802
Рождение ребёнка
Вычислено 1820
Сын: Мельников Григорий Федоров
Отец ребёнка: Мельников Федор Кирилов
Рождение ребёнка
Вычислено 1824
Дочь: Марья Федорова
Отец ребёнка: Мельников Федор Кирилов
Рождение ребёнка
Вычислено 1829
Дочь: Наталья Федорова
Отец ребёнка: Мельников Федор Кирилов
Рождение ребёнка
Вычислено 1830
Дочь: Настасья Федорова
Отец ребёнка: Мельников Федор Кирилов
Рождение ребёнка
1832
Сын: Мельников Афанасий Федоров
Отец ребёнка: Мельников Федор Кирилов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно