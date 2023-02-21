(Мельникова) Татьяна Асафова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мельникова) Татьяна Асафова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1802

Отец: Мельников Асаф Федоров

Мать: Мельникова Аксинья (Ксения)

Рождение ребёнка
Вычислено 1820

Сын: Мельников Григорий Федоров

Отец ребёнка: Мельников Федор Кирилов

Рождение ребёнка
Вычислено 1824

Дочь: Марья Федорова

Отец ребёнка: Мельников Федор Кирилов

Рождение ребёнка
Вычислено 1829

Дочь: Наталья Федорова

Отец ребёнка: Мельников Федор Кирилов

Рождение ребёнка
Вычислено 1830

Дочь: Настасья Федорова

Отец ребёнка: Мельников Федор Кирилов

Рождение ребёнка
1832

Сын: Мельников Афанасий Федоров

Отец ребёнка: Мельников Федор Кирилов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Федор Кирилов

Смерть
Неизвестно
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