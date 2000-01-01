Мельникова Аксинья (Ксения)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиВычислено 1775
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1802
Дочь: Татьяна Асафова
Отец ребёнка: Мельников Асаф Федоров
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Дочь: Белякова Пераскева Асафова
Отец ребёнка: Мельников Асаф Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Вычислено 1775