Мельникова Аксинья (Ксения) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова Аксинья (Ксения)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Вычислено 1775

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1776 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1802

Дочь: Татьяна Асафова

Отец ребёнка: Мельников Асаф Федоров

Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Дочь: Белякова Пераскева Асафова

Отец ребёнка: Мельников Асаф Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Асаф Федоров

Смерть
Вычислено 1775
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