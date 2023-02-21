Мельников Асаф Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Асаф Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1776

Отец: Мельников Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1802

Дочь: Татьяна Асафова

Мать ребёнка: Мельникова Аксинья (Ксения)

Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Дочь: Белякова Пераскева Асафова

Мать ребёнка: Мельникова Аксинья (Ксения)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельникова Аксинья (Ксения)

Смерть
Неизвестно
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