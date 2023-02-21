Мельников Асаф Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1776
Отец: Мельников Федор
Рождение ребёнка
Вычислено 1802
Дочь: Татьяна Асафова
Мать ребёнка: Мельникова Аксинья (Ксения)
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Дочь: Белякова Пераскева Асафова
Мать ребёнка: Мельникова Аксинья (Ксения)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно