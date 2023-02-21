Мельников Федор Кирилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Федор Кирилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1764 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1802 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1800

Отец: Мельников Кирил Петров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1820

Сын: Мельников Григорий Федоров

Мать ребёнка: Татьяна Асафова

Рождение ребёнка
Вычислено 1824

Дочь: Марья Федорова

Мать ребёнка: Татьяна Асафова

Рождение ребёнка
Вычислено 1829

Дочь: Наталья Федорова

Мать ребёнка: Татьяна Асафова

Рождение ребёнка
Вычислено 1830

Дочь: Настасья Федорова

Мать ребёнка: Татьяна Асафова

Рождение ребёнка
1832

Сын: Мельников Афанасий Федоров

Мать ребёнка: Татьяна Асафова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Асафова

Смерть
Неизвестно
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