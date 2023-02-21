Мельников Федор Кирилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1800
Отец: Мельников Кирил Петров
Рождение ребёнка
Вычислено 1820
Сын: Мельников Григорий Федоров
Мать ребёнка: Татьяна Асафова
Рождение ребёнка
Вычислено 1824
Дочь: Марья Федорова
Мать ребёнка: Татьяна Асафова
Рождение ребёнка
Вычислено 1829
Дочь: Наталья Федорова
Мать ребёнка: Татьяна Асафова
Рождение ребёнка
Вычислено 1830
Дочь: Настасья Федорова
Мать ребёнка: Татьяна Асафова
Рождение ребёнка
1832
Сын: Мельников Афанасий Федоров
Мать ребёнка: Татьяна Асафова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Асафова
Смерть
Неизвестно