Медведева (Шишева) Ирина Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева (Шишева) Ирина Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807

Отец: Шишев Степан Кузьмин

Мать: Шишева Катерина

Бракосочетание
22.10.1826

Муж: Медведев Филип Афанасьев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Казенные крестьяне Яков Иванов Глушенков, Федор Маршев, Гаврила Иванов Беляков | Казанская церковь
Рождение ребёнка
02.03.1830

Сын: Медведев Василий Филипов

Отец ребёнка: Медведев Филип Афанасьев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.08.1832

Сын: Медведев Максим Филипов

Отец ребёнка: Медведев Филип Афанасьев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.05.1834

Сын: Медведев Алексей Филипов

Отец ребёнка: Медведев Филип Афанасьев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.12.1835

Дочь: Анна Филипова

Отец ребёнка: Медведев Филип Афанасьев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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