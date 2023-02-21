Медведева (Шишева) Ирина Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807
Отец: Шишев Степан Кузьмин
Мать: Шишева Катерина
Бракосочетание
22.10.1826
поручители: Казенные крестьяне Яков Иванов Глушенков, Федор Маршев, Гаврила Иванов Беляков | Казанская церковь
Рождение ребёнка
02.03.1830
Отец ребёнка: Медведев Филип Афанасьев
Рождение ребёнка
09.08.1832
Отец ребёнка: Медведев Филип Афанасьев
Рождение ребёнка
20.05.1834
Отец ребёнка: Медведев Филип Афанасьев
Рождение ребёнка
12.12.1835
Дочь: Анна Филипова
Отец ребёнка: Медведев Филип Афанасьев
Смерть
Неизвестно