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Медведев Алексей Филипов

Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

20.05.1834

Дата смерти

10.10.1834

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1809 г.р.

Мать

Вычислено 1807 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1834

Отец: Медведев Филип Афанасьев

Мать: Медведева Ирина Степанова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
22.05.1834
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемник: Онагож села казенной крестьянин Петр Власов, воспреемница: Онагож села казеннаго крестьянина Кузмы Иванова Петрова жена ево Авдотья Миронова | Казанская церковь
Смерть
10.10.1834
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от оспы
Похороны
?.10.1834
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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