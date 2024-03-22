Медведев Алексей Филипов
Место рождения
Дата рождения20.05.1834
Дата смерти10.10.1834
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1834
Крещение
22.05.1834
воспреемник: Онагож села казенной крестьянин Петр Власов, воспреемница: Онагож села казеннаго крестьянина Кузмы Иванова Петрова жена ево Авдотья Миронова | Казанская церковь
Смерть
10.10.1834
Причина смерти: от оспы
Похороны
?.10.1834
на отведенном кладбище при Казанской церкви