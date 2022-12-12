Шишева Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишева Катерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1807

Дочь: Медведева Ирина Степанова

Отец ребёнка: Шишев Степан Кузьмин

Рождение ребёнка
22.11.1814

Дочь: Екатерина Степанова

Отец ребёнка: Шишев Степан Кузьмин

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.07.1817

Дочь: Марина Степанова

Отец ребёнка: Шишев Степан Кузьмин

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Евдокия Степанова

Отец ребёнка: Шишев Степан Кузьмин

Рождение ребёнка
08.02.1822

Сын: Шишев Анисим Степанов

Отец ребёнка: Шишев Степан Кузьмин

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
?.07.1825

Дочь: Мария Степанова

Отец ребёнка: Шишев Степан Кузьмин

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишев Афанасий Степанов

Отец ребёнка: Шишев Степан Кузьмин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишев Степан Кузьмин

Смерть
Неизвестно
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