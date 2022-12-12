Шишева Катерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1807
Дочь: Медведева Ирина Степанова
Отец ребёнка: Шишев Степан Кузьмин
Рождение ребёнка
22.11.1814
Дочь: Екатерина Степанова
Отец ребёнка: Шишев Степан Кузьмин
Рождение ребёнка
15.07.1817
Дочь: Марина Степанова
Отец ребёнка: Шишев Степан Кузьмин
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Евдокия Степанова
Отец ребёнка: Шишев Степан Кузьмин
Рождение ребёнка
08.02.1822
Отец ребёнка: Шишев Степан Кузьмин
Рождение ребёнка
?.07.1825
Дочь: Мария Степанова
Отец ребёнка: Шишев Степан Кузьмин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шишев Степан Кузьмин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шишев Степан Кузьмин
Смерть
Неизвестно