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Медведев Филип Афанасьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1809

Отец: Медведев Афанасий Алексеев

Мать: Медведева Домна

Бракосочетание
22.10.1826

Жена: Медведева Ирина Степанова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Казенные крестьяне Яков Иванов Глушенков, Федор Маршев, Гаврила Иванов Беляков | Казанская церковь
Рождение ребёнка
02.03.1830

Сын: Медведев Василий Филипов

Мать ребёнка: Медведева Ирина Степанова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.08.1832

Сын: Медведев Максим Филипов

Мать ребёнка: Медведева Ирина Степанова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.05.1834

Сын: Медведев Алексей Филипов

Мать ребёнка: Медведева Ирина Степанова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.12.1835

Дочь: Анна Филипова

Мать ребёнка: Медведева Ирина Степанова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
23.10.1838

Жена: Медведева Елена Федорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Поручители: По жениху Онаго жь Села уделная кресьяне Матьвей Фѣдоровъ Живодеровъ, Степанъ Ефимовъ Немноновъ, Матьвей Козминъ Шишовъ, Иванъ Гавриловъ Биляковъ; по невесте Онаго жь села уделно кресьянѣ ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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