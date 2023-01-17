Медведев Филип Афанасьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1809
Отец: Медведев Афанасий Алексеев
Мать: Медведева Домна
Бракосочетание
22.10.1826
поручители: Казенные крестьяне Яков Иванов Глушенков, Федор Маршев, Гаврила Иванов Беляков | Казанская церковь
Рождение ребёнка
02.03.1830
Мать ребёнка: Медведева Ирина Степанова
Рождение ребёнка
09.08.1832
Мать ребёнка: Медведева Ирина Степанова
Рождение ребёнка
20.05.1834
Мать ребёнка: Медведева Ирина Степанова
Рождение ребёнка
12.12.1835
Дочь: Анна Филипова
Мать ребёнка: Медведева Ирина Степанова
Бракосочетание
23.10.1838
Жена: Медведева Елена Федорова
Поручители: По жениху Онаго жь Села уделная кресьяне Матьвей Фѣдоровъ Живодеровъ, Степанъ Ефимовъ Немноновъ, Матьвей Козминъ Шишовъ, Иванъ Гавриловъ Биляковъ; по невесте Онаго жь села уделно кресьянѣ ... Показать все
Смерть
Неизвестно