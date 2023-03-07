Елькин Иван Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Елькин Иван Феофилов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Сын: Елькин Антон Иванов
Мать ребёнка: Елькина Ефимия Федотова
Рождение ребёнка
1753
Мать ребёнка: Елькина Ефимия Федотова
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Федосия Ивановна
Мать ребёнка: Елькина Ефимия Федотова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елькина Ефимия Федотова
Место жительства
Неизвестно
Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1782