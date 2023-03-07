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Елькин Иван Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Елькин Иван Феофилов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Сын: Елькин Антон Иванов

Мать ребёнка: Елькина Ефимия Федотова

Рождение ребёнка
1753

Сын: Елькин Григорий Иванов

Мать ребёнка: Елькина Ефимия Федотова

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Федосия Ивановна

Мать ребёнка: Елькина Ефимия Федотова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елькина Ефимия Федотова

Место жительства
Неизвестно
Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1782
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