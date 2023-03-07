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Елькин Иван Феофилов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

1760

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: Елькин Феофил Агапов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1732

Сын: Елькин Иван Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1738

Дочь: Бякова Агафия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Федосия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1760
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