Елькин Иван Феофилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смерти1760
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: Елькин Феофил Агапов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1732
Сын: Елькин Иван Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Бякова Агафия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Федосия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1760