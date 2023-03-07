Елькин Григорий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Елькин Иван Иванов
Мать: Елькина Ефимия Федотова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Елькина Марфа Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елькина Марфа Иванова
Место жительства
Неизвестно
Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно