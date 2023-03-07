Елькин Григорий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елькин Григорий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Елькин Иван Иванов

Мать: Елькина Ефимия Федотова

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Елькина Марфа Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елькина Марфа Иванова

Место жительства
Неизвестно
Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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