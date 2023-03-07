Елькина (Вотинцева) Ефимия Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елькина (Вотинцева) Ефимия Федотова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1732 г.р.

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Сын: Елькин Антон Иванов

Отец ребёнка: Елькин Иван Иванов

Рождение ребёнка
1753

Сын: Елькин Григорий Иванов

Отец ребёнка: Елькин Иван Иванов

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Федосия Ивановна

Отец ребёнка: Елькин Иван Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елькин Иван Иванов

Место жительства
Неизвестно
Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1782
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