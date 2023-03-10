Настасья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1738

Дата смерти

До 1801

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1743 г.р.

Дети

Вычислено 1770 г.р.
Вычислено 1772 г.р.
Вычислено 1774 г.р.
1778 г.р.
1782 г.р.

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1770

Дочь: Ульяна Кириллова

Отец ребёнка: Кирилл Ферапонтов

Бракосочетание
Около 1770

Муж: Кирилл Ферапонтов

Рождение ребёнка
Вычислено 1772 ст.

Сын: Дионис Кириллин

Отец ребёнка: Кирилл Ферапонтов

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1774 ст.

Дочь: Мавра Кириллина

Отец ребёнка: Кирилл Ферапонтов

Рождение ребёнка
25.06.1778 ст.

Сын: Филипп Кириллин

Отец ребёнка: Кирилл Ферапонтов

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Дворцового ведомства деревни Трищелинки у крестьянина Кирила Феропонтова родился сын Филип. Восприимники были Экономического ведомства деревни Рожнова Иван Михайлов, восприемница деревни Красухино вдо... Показать все
Рождение ребёнка
07.06.1782 ст.

Сын: Тихон Кириллин

Отец ребёнка: Кирилл Ферапонтов

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Житницкого дворца деревни Трищелинки у крестьянина Кирила Феропонтова родился сын Тихон. Восприемниками были вотчины архиерейского троицкого дому экономического ведомства деревни Рожнова крестьянин Ив... Показать все
Смерть
До 1801
Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
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