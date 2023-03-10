Настасья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1738
Дата смертиДо 1801
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Вычислено 1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1770
Дочь: Ульяна Кириллова
Отец ребёнка: Кирилл Ферапонтов
Бракосочетание
Около 1770
Муж: Кирилл Ферапонтов
Рождение ребёнка
Вычислено 1772 ст.
Сын: Дионис Кириллин
Отец ребёнка: Кирилл Ферапонтов
Рождение ребёнка
Вычислено 1774 ст.
Дочь: Мавра Кириллина
Отец ребёнка: Кирилл Ферапонтов
Рождение ребёнка
25.06.1778 ст.
Сын: Филипп Кириллин
Отец ребёнка: Кирилл Ферапонтов
Дворцового ведомства деревни Трищелинки у крестьянина Кирила Феропонтова родился сын Филип. Восприимники были Экономического ведомства деревни Рожнова Иван Михайлов, восприемница деревни Красухино вдо... Показать все
Рождение ребёнка
07.06.1782 ст.
Сын: Тихон Кириллин
Отец ребёнка: Кирилл Ферапонтов
Житницкого дворца деревни Трищелинки у крестьянина Кирила Феропонтова родился сын Тихон. Восприемниками были вотчины архиерейского троицкого дому экономического ведомства деревни Рожнова крестьянин Ив... Показать все
Смерть
До 1801