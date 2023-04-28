Тихон Кириллин
Место рождения
Дата рождения07.06.1782 ст.
Дата смерти30.06.1783 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1782 ст.
Отец: Кирилл Ферапонтов
Мать: Настасья Петрова
Житницкого дворца деревни Трищелинки у крестьянина Кирила Феропонтова родился сын Тихон. Восприемниками были вотчины архиерейского троицкого дому экономического ведомства деревни Рожнова крестьянин Ив... Показать все
Смерть
30.06.1783 ст.
Житницкого дворца деревни Трищелинка у крестьянина Кирилла Ферапонтова сын Тихон будучи воспы помре одного году