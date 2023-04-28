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Тихон Кириллин

Место рождения

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

07.06.1782 ст.

Дата смерти

30.06.1783 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1743 г.р.

Мать

Вычислено 1738 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
07.06.1782 ст.

Отец: Кирилл Ферапонтов

Мать: Настасья Петрова

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Житницкого дворца деревни Трищелинки у крестьянина Кирила Феропонтова родился сын Тихон. Восприемниками были вотчины архиерейского троицкого дому экономического ведомства деревни Рожнова крестьянин Ив... Показать все
Смерть
30.06.1783 ст.
Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Житницкого дворца деревни Трищелинка у крестьянина Кирилла Ферапонтова сын Тихон будучи воспы помре одного году
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