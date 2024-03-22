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Дионис Кириллин

Место рождения

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

Вычислено 1772 ст.

Дата смерти

С 1839 по 1845 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1743 г.р.

Мать

Вычислено 1738 г.р.

Жена

Вычислено 1768 г.р.

Дети

Вычислено 1791 г.р.
Вычислено 1797 г.р.
Вычислено 1798 г.р.
1801 г.р.

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Место
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Рождение
Вычислено 1772 ст.

Отец: Кирилл Ферапонтов

Мать: Настасья Петрова

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
04.02.1789 ст.

Жена: Ефимия Федорова

Вотчины Житницкого дворца деревни Трищелинки Дионис Кирилов с девицею вотчины архиерейской деревни Угол Ефимиею Федоровой венчан первым браком
Рождение ребёнка
Вычислено 1791 ст.

Сын: Федор Дионисов

Мать ребёнка: Ефимия Федорова

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1797 ст.

Дочь: Мелания Дионисова

Мать ребёнка: Ефимия Федорова

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1798

Сын: Петр Денисьев

Мать ребёнка: Ефимия Федорова

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
13.08.1801 ст.

Сын: Андрей Деонисов

Мать ребёнка: Ефимия Федорова

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Удельной вотчины деревни Трищелинка у Диониса Кириллина родился сын Андрей. Восприимниками были деревни Кулешова Козьма Силин и Трищелинки девица Фекла Харлампиева
Смерть
С 1839 по 1845 ст.
Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
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