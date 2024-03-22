Дионис Кириллин
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1772 ст.
Дата смертиС 1839 по 1845 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1772 ст.
Отец: Кирилл Ферапонтов
Мать: Настасья Петрова
Бракосочетание
04.02.1789 ст.
Жена: Ефимия Федорова
Вотчины Житницкого дворца деревни Трищелинки Дионис Кирилов с девицею вотчины архиерейской деревни Угол Ефимиею Федоровой венчан первым браком
Рождение ребёнка
Вычислено 1791 ст.
Сын: Федор Дионисов
Мать ребёнка: Ефимия Федорова
Рождение ребёнка
Вычислено 1797 ст.
Дочь: Мелания Дионисова
Мать ребёнка: Ефимия Федорова
Рождение ребёнка
Вычислено 1798
Сын: Петр Денисьев
Мать ребёнка: Ефимия Федорова
Рождение ребёнка
13.08.1801 ст.
Сын: Андрей Деонисов
Мать ребёнка: Ефимия Федорова
Удельной вотчины деревни Трищелинка у Диониса Кириллина родился сын Андрей. Восприимниками были деревни Кулешова Козьма Силин и Трищелинки девица Фекла Харлампиева
Смерть
С 1839 по 1845 ст.