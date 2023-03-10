Ульяна Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1770
Дата смерти08.11.1802 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1770
Отец: Кирилл Ферапонтов
Мать: Настасья Петрова
Бракосочетание
28.01.1789 ст.
Муж: Василий Елисеев
Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Вотчины великомученика Георгия с Болота деревни Селятина Василий Елисеев с девицею Житницкого дворца деревни Трещилинка Ульяною Кириловой венчан первым браком
Рождение ребёнка
14.05.1798 ст.
Дочь: Елена Васильева
Отец ребёнка: Василий Елисеев
Экономической вотчины деревни Селятино у Василия Елисеева родилась дочь Елена. Восприимниками были дворцовой вотчины деревни Трищелинки Дионис Кирилин и деревни Липок Мефодия Матфеева жена Дарья Григо... Показать все
Рождение ребёнка
14.03.1801 ст.
Сын: Иаков Васильев
Отец ребёнка: Василий Елисеев
Экономической вотчины деревни Селятино у Василия Елисеева родился сын Иаков. Восприимниками были дворцовой вотчины деревни Трищелинки Дионис Кирилин и деревни Селятина Кирилова жена Дарья Антонова
Смерть
08.11.1802 ст.
Экономического ведомства деревни Селятино крестьянина Василия Елисеева жена его Улияния Кириллова помре 22 лет с покаянием натуральною болезнью и по христианской должности погребена