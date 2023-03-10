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Ульяна Кириллова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1770

Дата смерти

08.11.1802 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1743 г.р.

Мать

Вычислено 1738 г.р.

Муж

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1770

Отец: Кирилл Ферапонтов

Мать: Настасья Петрова

Бракосочетание
28.01.1789 ст.

Муж: Василий Елисеев

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Вотчины великомученика Георгия с Болота деревни Селятина Василий Елисеев с девицею Житницкого дворца деревни Трещилинка Ульяною Кириловой венчан первым браком
Рождение ребёнка
14.05.1798 ст.

Дочь: Елена Васильева

Отец ребёнка: Василий Елисеев

Селятино, Псковский муниципальный район, Псковская область
Экономической вотчины деревни Селятино у Василия Елисеева родилась дочь Елена. Восприимниками были дворцовой вотчины деревни Трищелинки Дионис Кирилин и деревни Липок Мефодия Матфеева жена Дарья Григо... Показать все
Рождение ребёнка
14.03.1801 ст.

Сын: Иаков Васильев

Отец ребёнка: Василий Елисеев

Селятино, Псковский муниципальный район, Псковская область
Экономической вотчины деревни Селятино у Василия Елисеева родился сын Иаков. Восприимниками были дворцовой вотчины деревни Трищелинки Дионис Кирилин и деревни Селятина Кирилова жена Дарья Антонова
Смерть
08.11.1802 ст.
Селятино, Псковский муниципальный район, Псковская область
Экономического ведомства деревни Селятино крестьянина Василия Елисеева жена его Улияния Кириллова помре 22 лет с покаянием натуральною болезнью и по христианской должности погребена
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