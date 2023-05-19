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Богатырев Василий Павлович

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Место рождения

Палкино, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

27.09.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Богатырев Павел Тимофеевич

Мать: Богатырева Василиса Никитична

Палкино, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
В 1910 году Ярославская обл., Нейский р-н, д. Палкино
Рождение ребёнка
05.03.1936

Дочь: Беляева Нина Васильевна

Мать ребёнка: Анна Александровна

Сольцы, Николо-Кормская волость, Рыбинский уезд
Рождение ребёнка
30.04.1937

Дочь: Писарева Вера Васильевна

Мать ребёнка: Анна Александровна

Овчинкино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.04.1937

Сын: Богатырев Георгий Васильевич

Мать ребёнка: Анна Александровна

Овчинкино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Богатырев Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Анна Александровна

Рождение ребёнка
27.01.1941

Дочь: Богатырева Галина Васильевна

Мать ребёнка: Анна Александровна

Молочное, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Александровна

Смерть
27.09.1942
ст. Котлубань, Городищенский р-н, Сталинград
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