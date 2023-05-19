Богатырев Василий Павлович
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти27.09.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
В 1910 году Ярославская обл., Нейский р-н, д. Палкино
Рождение ребёнка
05.03.1936
Дочь: Беляева Нина Васильевна
Мать ребёнка: Анна Александровна
Сольцы, Николо-Кормская волость, Рыбинский уезд
Рождение ребёнка
30.04.1937
Дочь: Писарева Вера Васильевна
Мать ребёнка: Анна Александровна
Рождение ребёнка
30.04.1937
Сын: Богатырев Георгий Васильевич
Мать ребёнка: Анна Александровна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Богатырев Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Анна Александровна
Рождение ребёнка
27.01.1941
Дочь: Богатырева Галина Васильевна
Мать ребёнка: Анна Александровна
Молочное, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Александровна
Смерть
27.09.1942
ст. Котлубань, Городищенский р-н, Сталинград