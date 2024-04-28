Терешина Анна Александровна
Место рождения
Дата рождения20.06.1908 ст.
Дата смерти?.09.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1908 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.03.1936
Дочь: Беляева (Богатырева) Нина Васильевна
Отец ребёнка: Богатырев Василий Павлович
Сольцы, Николо-Кормская волость, Рыбинский уезд
Рождение ребёнка
30.04.1937
Сын: Богатырев Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Богатырев Василий Павлович
Рождение ребёнка
30.04.1937
Дочь: Писарева (Богатырева) Вера Васильевна
Отец ребёнка: Богатырев Василий Павлович
Рождение ребёнка
1940
Сын: Богатырев Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Богатырев Василий Павлович
Рождение ребёнка
27.01.1941
Дочь: Богатырева Галина Васильевна
Отец ребёнка: Богатырев Василий Павлович
Молочное, город Вологда, Вологодская область
Смерть
?.09.1992