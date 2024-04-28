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Терешина Анна Александровна

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Место рождения

Девять Изб, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

20.06.1908 ст.

Дата смерти

?.09.1992

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1908 ст.

Отец: Терешин Александр Васильевич

Мать: Терешина Марфа Ивановна

Девять Изб, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богатырев Василий Павлович

Рождение ребёнка
05.03.1936

Дочь: Беляева (Богатырева) Нина Васильевна

Отец ребёнка: Богатырев Василий Павлович

Сольцы, Николо-Кормская волость, Рыбинский уезд
Рождение ребёнка
30.04.1937

Сын: Богатырев Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Богатырев Василий Павлович

Овчинкино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.04.1937

Дочь: Писарева (Богатырева) Вера Васильевна

Отец ребёнка: Богатырев Василий Павлович

Овчинкино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Богатырев Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Богатырев Василий Павлович

Рождение ребёнка
27.01.1941

Дочь: Богатырева Галина Васильевна

Отец ребёнка: Богатырев Василий Павлович

Молочное, город Вологда, Вологодская область
Смерть
?.09.1992

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