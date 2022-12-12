Богатырев Павел Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богатырев Павел Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1889 ст.

Дата смерти

13.12.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
01.11.1889 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Богатырев Василий Павлович

Мать ребёнка: Богатырева Василиса Никитична

Палкино, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
В 1910 году Ярославская обл., Нейский р-н, д. Палкино
Смерть
13.12.1972
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