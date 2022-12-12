Богатырев Павел Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1889 ст.
Дата смерти13.12.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1889 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Богатырев Василий Павлович
Мать ребёнка: Богатырева Василиса Никитична
Палкино, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
В 1910 году Ярославская обл., Нейский р-н, д. Палкино
Смерть
13.12.1972