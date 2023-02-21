Богатырева Василиса Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богатырева Василиса Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1886 ст.

Дата смерти

03.10.1967

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
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Рождение
01.12.1886 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Богатырев Василий Павлович

Отец ребёнка: Богатырев Павел Тимофеевич

Палкино, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
В 1910 году Ярославская обл., Нейский р-н, д. Палкино
Смерть
03.10.1967
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