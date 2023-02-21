Богатырева Василиса Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1886 ст.
Дата смерти03.10.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1910
Сын: Богатырев Василий Павлович
Отец ребёнка: Богатырев Павел Тимофеевич
Палкино, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
В 1910 году Ярославская обл., Нейский р-н, д. Палкино
Смерть
03.10.1967