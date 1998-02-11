Логинова (Сентябова) Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинова (Сентябова) Антонина

Место рождения

Россия

Дата рождения

22.10.1927

Дата смерти

11.02.1998

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1927

Отец: Сентябов Иван

Мать: Сентябова Минадора Кузьминична

Россия
Рождение ребёнка
15.03.1949

Сын: Логинов Николай

Отец ребёнка: Логинов Василий

Россия
Рождение ребёнка
10.07.1951

Дочь: Раиса Васильевна

Отец ребёнка: Логинов Василий

г Карпинск Свердловская обл
Рождение ребёнка
10.07.1951

Сын: Логинов Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Логинов Василий

г Карпинск Свердловская обл
Смерть
11.02.1998
Россия
Похороны
Неизвестно
Ишеевское городское кладбище г. Ульяновска
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