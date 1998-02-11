Логинова (Сентябова) Антонина
Место рожденияРоссия
Дата рождения22.10.1927
Дата смерти11.02.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1927
Отец: Сентябов Иван
Россия
Рождение ребёнка
15.03.1949
Сын: Логинов Николай
Отец ребёнка: Логинов Василий
Россия
Рождение ребёнка
10.07.1951
Дочь: Раиса Васильевна
Отец ребёнка: Логинов Василий
г Карпинск Свердловская обл
Рождение ребёнка
10.07.1951
Сын: Логинов Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Логинов Василий
г Карпинск Свердловская обл
Смерть
11.02.1998
Россия
Похороны
Неизвестно
Ишеевское городское кладбище г. Ульяновска