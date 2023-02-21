Сентябова Минадора Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сентябова Минадора Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1902

Дата смерти

15.04.1985

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1926

Сын: Сентябов Иван

Отец ребёнка: Сентябов Иван

Рождение ребёнка
22.10.1927

Дочь: Логинова Антонина

Отец ребёнка: Сентябов Иван

Россия
Рождение ребёнка
08.03.1931

Дочь: Фадеева Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Сентябов Иван

Россия Ульяновская область п.Никольское на Черемшане
Рождение ребёнка
25.07.1943

Дочь: Яковлева Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Сентябов Иван

Смерть
15.04.1985
г. Ульяновск
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Ишеевское городское кладбище г. Ульяновска
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