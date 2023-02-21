Сентябова Минадора Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1902
Дата смерти15.04.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1926
Сын: Сентябов Иван
Отец ребёнка: Сентябов Иван
Рождение ребёнка
22.10.1927
Дочь: Логинова Антонина
Отец ребёнка: Сентябов Иван
Россия
Рождение ребёнка
08.03.1931
Дочь: Фадеева Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Сентябов Иван
Россия Ульяновская область п.Никольское на Черемшане
Рождение ребёнка
25.07.1943
Дочь: Яковлева Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Сентябов Иван
Смерть
15.04.1985
г. Ульяновск
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Ишеевское городское кладбище г. Ульяновска