Сентябов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1926
Сын: Сентябов Иван
Мать ребёнка: Сентябова Минадора Кузьминична
Рождение ребёнка
22.10.1927
Дочь: Логинова Антонина
Мать ребёнка: Сентябова Минадора Кузьминична
Россия
Рождение ребёнка
08.03.1931
Дочь: Фадеева Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Сентябова Минадора Кузьминична
Россия Ульяновская область п.Никольское на Черемшане
Рождение ребёнка
25.07.1943
Дочь: Яковлева Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Сентябова Минадора Кузьминична
Смерть
Около 1943
Причина смерти: На войне