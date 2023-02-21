Сентябов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сентябов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1943

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1926

Сын: Сентябов Иван

Мать ребёнка: Сентябова Минадора Кузьминична

Рождение ребёнка
22.10.1927

Дочь: Логинова Антонина

Мать ребёнка: Сентябова Минадора Кузьминична

Россия
Рождение ребёнка
08.03.1931

Дочь: Фадеева Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Сентябова Минадора Кузьминична

Россия Ульяновская область п.Никольское на Черемшане
Рождение ребёнка
25.07.1943

Дочь: Яковлева Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Сентябова Минадора Кузьминична

Смерть
Около 1943
Причина смерти: На войне
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