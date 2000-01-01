Яковлева (Сентябова) Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева (Сентябова) Лидия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1943

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1943

Отец: Сентябов Иван

Мать: Сентябова Минадора Кузьминична

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