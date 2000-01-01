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Яковлева (Сентябова) Лидия Ивановна
Яковлева (Сентябова) Лидия Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.07.1943
Пол
Женский
Отец
Сентябов Иван
Мать
Сентябова Минадора Кузьминична
1902 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1943
Отец:
Сентябов Иван
Мать:
Сентябова Минадора Кузьминична
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