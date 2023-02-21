Логинов Василий
Место рожденияРоссия
Дата рождения1923
Дата смертиОколо 1956
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Логинов Пётр
Мать: Логинова Вера Андреевна
Россия
Рождение ребёнка
15.03.1949
Сын: Логинов Николай
Мать ребёнка: Логинова Антонина
Россия
Рождение ребёнка
10.07.1951
Дочь: Раиса Васильевна
Мать ребёнка: Логинова Антонина
г Карпинск Свердловская обл
Рождение ребёнка
10.07.1951
Сын: Логинов Геннадий Васильевич
Мать ребёнка: Логинова Антонина
г Карпинск Свердловская обл
Смерть
Около 1956
Россия