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Логинов Василий

Место рождения

Россия

Дата рождения

1923

Дата смерти

Около 1956

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Логинов Пётр

Мать: Логинова Вера Андреевна

Россия
Рождение ребёнка
15.03.1949

Сын: Логинов Николай

Мать ребёнка: Логинова Антонина

Россия
Рождение ребёнка
10.07.1951

Дочь: Раиса Васильевна

Мать ребёнка: Логинова Антонина

г Карпинск Свердловская обл
Рождение ребёнка
10.07.1951

Сын: Логинов Геннадий Васильевич

Мать ребёнка: Логинова Антонина

г Карпинск Свердловская обл
Смерть
Около 1956
Россия