Логинова (Стенина) Вера Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинова (Стенина) Вера Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Стенин Андрей

Мать: Стенина Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логинов Сергей Петрович

Отец ребёнка: Логинов Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логинов Пётр

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Ломовцева (Логинова) Мария Петровна

Отец ребёнка: Логинов Пётр

Рождение ребёнка
27.05.1921

Сын: Логинов Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Логинов Пётр

Рождение ребёнка
1923

Сын: Логинов Василий Петрович

Отец ребёнка: Логинов Пётр

Смерть
Неизвестно

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