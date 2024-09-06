Логинова (Стенина) Вера Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Стенин Андрей
Мать: Стенина Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Логинов Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Логинов Пётр
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Ломовцева (Логинова) Мария Петровна
Отец ребёнка: Логинов Пётр
Рождение ребёнка
27.05.1921
Отец ребёнка: Логинов Пётр
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Логинов Пётр
Смерть
Неизвестно