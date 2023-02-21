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Логинов Дмитрий Петрович

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Место рождения

Ульяновская обл Мелекеский район дер Лопата

Дата рождения

27.05.1921

Дата смерти

05.06.1992

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1921

Отец: Логинов Пётр

Мать: Логинова Вера Андреевна

Ульяновская обл Мелекеский район дер Лопата
Рождение ребёнка
08.11.1947

Дочь: Баданина Лидия Дмитриевна

Мать ребёнка: Логинов Анастасия Яковлевна

Россия Ульяновская область Никольское на Черемшане
Рождение ребёнка
22.12.1949

Сын: Логинов Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Логинов Анастасия Яковлевна

Ульяновская обл Мелекеский район дер Лопата
Рождение ребёнка
08.02.1952

Сын: Грачёв Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Логинов Анастасия Яковлевна

Ульяновская обл Мелекеский район дер Лопата
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логинов Анастасия Яковлевна

Смерть
05.06.1992
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