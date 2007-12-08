Грачёв Сергей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грачёв Сергей Дмитриевич

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Место рождения

Ульяновская обл Мелекеский район дер Лопата

Дата рождения

08.02.1952

Дата смерти

08.12.2007

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1952

Отец: Логинов Дмитрий Петрович

Мать: Логинов Анастасия Яковлевна

Ульяновская обл Мелекеский район дер Лопата
Рождение ребёнка
16.01.1978

Дочь: Грачёва Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Любовь Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любовь Фёдоровна

Смерть
08.12.2007
Димитровград
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