Грачёв Сергей Дмитриевич
Место рожденияУльяновская обл Мелекеский район дер Лопата
Дата рождения08.02.1952
Дата смерти08.12.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1952
Ульяновская обл Мелекеский район дер Лопата
Рождение ребёнка
16.01.1978
Дочь: Грачёва Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Любовь Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Любовь Фёдоровна
Смерть
08.12.2007
Димитровград