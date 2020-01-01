Логинов Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Ломовцева Мария Петровна
Мать ребёнка: Логинова Вера Андреевна
Рождение ребёнка
27.05.1921
Мать ребёнка: Логинова Вера Андреевна
Ульяновская обл Мелекеский район дер Лопата
Рождение ребёнка
1923
Сын: Логинов Василий
Мать ребёнка: Логинова Вера Андреевна
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Логинова Вера Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Логинова Вера Андреевна
Смерть
Неизвестно