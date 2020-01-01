Логинов Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинов Пётр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Ломовцева Мария Петровна

Мать ребёнка: Логинова Вера Андреевна

Рождение ребёнка
27.05.1921

Сын: Логинов Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Логинова Вера Андреевна

Ульяновская обл Мелекеский район дер Лопата
Рождение ребёнка
1923

Сын: Логинов Василий

Мать ребёнка: Логинова Вера Андреевна

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логинова Вера Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логинов Сергей Петрович

Мать ребёнка: Логинова Вера Андреевна

Смерть
Неизвестно
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