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Логинов Николай

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Место рождения

Россия

Дата рождения

15.03.1949

Дата смерти

31.03.2010

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1949

Отец: Логинов Василий

Мать: Логинова Антонина

Россия
Рождение ребёнка
11.10.1977

Сын: Логинов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Логинова Лидия

г. Ульяновск
Рождение ребёнка
26.01.1981

Сын: Логинов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Логинова Лидия

Россия
Смерть
31.03.2010
Россия
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Ишеевское кладбище
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