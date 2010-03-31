Логинов Николай
Место рожденияРоссия
Дата рождения15.03.1949
Дата смерти31.03.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1949
Отец: Логинов Василий
Мать: Логинова Антонина
Россия
Рождение ребёнка
11.10.1977
Сын: Логинов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Логинова Лидия
г. Ульяновск
Рождение ребёнка
26.01.1981
Сын: Логинов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Логинова Лидия
Россия
Смерть
31.03.2010
Россия
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Ишеевское кладбище