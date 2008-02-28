Логинов Алексей Николаевич
Место рожденияг. Ульяновск
Дата рождения11.10.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1977
Отец: Логинов Николай
Мать: Логинова Лидия
г. Ульяновск
Рождение ребёнка
24.01.2003
Мать ребёнка: Логинова Наталья Валерьевна
г. Ульяновск
Рождение ребёнка
28.02.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Логинова Наталья Валерьевна
г. Ульяновск
Рождение ребёнка
07.07.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Логинова Наталья Валерьевна
г. Ульяновск
Бракосочетание
Неизвестно