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Логинов Алексей Николаевич

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Место рождения

г. Ульяновск

Дата рождения

11.10.1977

Пол

Мужской

Отец

1949 г.р.

Мать

1948 г.р.

Жена

Около 1979 г.р.

Дети

2003 г.р.
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Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1977

Отец: Логинов Николай

Мать: Логинова Лидия

г. Ульяновск
Рождение ребёнка
24.01.2003

Сын: Логинов Илья Алексеевич

Мать ребёнка: Логинова Наталья Валерьевна

г. Ульяновск
Рождение ребёнка
28.02.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Логинова Наталья Валерьевна

г. Ульяновск
Рождение ребёнка
07.07.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Логинова Наталья Валерьевна

г. Ульяновск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логинова Наталья Валерьевна

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