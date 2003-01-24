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Логинов Илья Алексеевич
Логинов Илья Алексеевич
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Место рождения
г. Ульяновск
Дата рождения
24.01.2003
Пол
Мужской
Отец
Логинов Алексей Николаевич
1977 г.р.
Мать
Логинова (Большакова) Наталья Валерьевна
Около 1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.2003
Отец:
Логинов Алексей Николаевич
Мать:
Логинова Наталья Валерьевна
г. Ульяновск
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