Логинова (Большакова) Наталья Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 06.09.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 06.09.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.2003
Отец ребёнка: Логинов Алексей Николаевич
г. Ульяновск
Рождение ребёнка
28.02.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Логинов Алексей Николаевич
г. Ульяновск
Рождение ребёнка
07.07.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Логинов Алексей Николаевич
г. Ульяновск
Бракосочетание
Неизвестно