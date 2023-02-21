Логинова (Большакова) Наталья Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинова (Большакова) Наталья Валерьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 06.09.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1977 г.р.

Дети

2003 г.р.
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Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 06.09.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.2003

Сын: Логинов Илья Алексеевич

Отец ребёнка: Логинов Алексей Николаевич

г. Ульяновск
Рождение ребёнка
28.02.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Логинов Алексей Николаевич

г. Ульяновск
Рождение ребёнка
07.07.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Логинов Алексей Николаевич

г. Ульяновск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логинов Алексей Николаевич

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